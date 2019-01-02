Поезда с QHD-экранами и гигиеничными креслами появятся в столичном метро

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Поезда "Москва-2019" с новыми экранами и мягкими креслами появятся в метро в январе-марте 2019 года.

Как рассказал Агентству "Москва" коммерческий директор по развитию городского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Андрей Васильев, новый метропоезд будет отличаться от предшественников и визуально, и технологически.

По его словам, изменится мягкость кресел и ткань обивки, а над дверьми появятся увеличенные табло с QHD-экранами разрешением 2К, где будет размещаться необходимая маршрутная информация.

Кроме того, изменится пластик на стеновых панелях. Обивка сидений станет максимально гигиеничной, легко поддающейся чистке, уточнил Васильев.

Помимо прочего, в новых поездах будет система плавного электродинамического торможения, а для удобства работы машинистов оснастят цифровой беспроводной гарнитурой.

Ранее стало известно, что московские власти могут подготовить проект объединения линии столичного монорельса с трамвайной сетью до июля 2019 года.