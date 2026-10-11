В МВД Польши заявили о подготовке возможного покушения на Туска и главу Минобороны

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Польская полиция получила уведомление о возможном покушении на премьер-министра страны Дональда Туска и главу Минобороны Владислава Косиняк-Камыша. Об этом написала пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая в соцсети X.

По ее словам, в связи с этим в ведомстве поручили предпринять необходимые действия. В 11:00 (12:00 по московскому времени) состоялось совещание спецслужб, подотчетных МВД.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский рассказал, что польские власти считают вероятность покушения на Туска высокой.

"Мы относимся к этому делу смертельно серьезно. Мы говорим о большой вероятности выполнения этих угроз", – сказал он.

Помимо того, на недавно завершившемся совещании были определены дальнейшие шаги, которые начнут предпринимать сотрудники службы государственной охраны и спецслужбы.

Ранее Туск заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны якобы "лежит в том числе на Советской России". По его словам, здесь нет никакой двусмысленности, поскольку это остается "очевидным для каждого порядочного человека".