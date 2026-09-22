В Польше глава МИД запасся рисом и вареньем на случай войны

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Глава польского МИД Радослав Сикорский запасся рисом и сварил варенье на случай войны, сообщило издание Fakt.

В своем интервью руководитель внешнеполитического ведомства рассказал о том, что готов к непредвиденным обстоятельствам. На вопрос, собрал ли он эвакуационный рюкзак, Сикорский ответил, что запасся рисом и сварил варенье из фруктов со своего огорода.

Также он отметил, что у него дома есть ручной насос и инструкции по технике безопасности, местоположение убежища он тоже уже спланировал. При этом политик подчеркнул, что уметь накладывать повязку полезно и в мирное время.

Кроме этого, Сикорского спросили и о том, стоит ли жителям Польши собрать эвакуационный рюкзак и что следует в него включить. Министр ответил, что все граждане уже получили инструкции по технике безопасности, и призвал им следовать.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск допустил эскалацию конфликта между Варшавой и Москвой, поскольку, по его мнению, наращивание ударов России по Украине может затронуть и польские территории. Для отражения возможных атак Варшава намерена прибегнуть к помощи союзников.

