Проложен тоннель от "Юго-Восточной и "Окской" на Некрасовской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство тоннеля между станциями "Юго-Восточная" и "Окская" завершилось на Некрасовской линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"На этом направлении работал первый в Москве 10-метровый комплекс", − подчеркнул мэр. Он также отметил, что в ходе работ был получен "колоссальный опыт, который очень пригодится при строительстве двухпутных тоннелей Большой кольцевой линии".
На Некрасовской линии #мосметро проложен тоннель от "Юго-Восточной" до "Окской". На этом направлении работал первый в Москве 10-метровый комплекс. Получен колоссальный опыт, который очень пригодится при строительстве двухпутных тоннелей Большой кольцевой линии. pic.twitter.com/nTzG5g5Lxc
В настоящее время специалисты прокладывают последний тоннель от "Стахановской" до "Нижегородской". Уже вскоре будет готов весь участок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что 10-метровый тоннелепроходческий комплекс "Лилия" начали использовать при работах на Некрасовской линии метро в конце 2016 года. Кроме того, при строительстве участка от "Окской" до "Нижегородской" специалисты используют тоннелепроходческий комплекс "Виктория". В частности, с его помощью создали двухпутный тоннель между "Окской" и "Стахановской".
Некрасовская линия будет проходить от улицы Нижегородская до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Ее протяженность составит более 17 километров.
На линии расположат восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
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