Участок Некрасовской линии откроют в начале июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первых числах июня планируют открыть для пассажиров участок Некрасовской линии столичного метрополитена – от "Некрасовки" до "Косино", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что линия состоит из трех этапов.

"Первый – от "Некрасовки" до "Косино" со станциями "Улица Дмитриевского" и "Лухмановская". На этом участке мы поедем в первых числах июня, сомнений никаких нет", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Также Хуснуллин рассказал, что второй участок – от "Косино" до "Нижегородской" – является сложным.

"Там мы впервые в истории метрополитена соединяем шестиметровые тоннели с десятиметровыми тоннелями", – подчеркнул он.

Заммэра отметил, что следующий участок – от "Нижегородской" до "Лефортово" – находится в высокой степени готовности. Работу над ним завершат к концу текущего года.

Ветка будет проходить от улицы Нижегородская до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Ее протяженность составит более 17 километров.

На линии расположат восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".