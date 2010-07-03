Первый участок розовой линии московского метро запустят в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение по участку Некрасовской линии столичного метрополитена от станции "Косино" до "Некрасовки" планируют запустить в первой половине июня текущего года, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, планируется запустить две станции Большой кольцевой линии (БКЛ) – "Авиамоторную" и "Лефортово". В первое время эти станции будут работать как продолжение Некрасовской линии.

"Участок от "Некрасовки" до "Косино" со станциями "Улица Дмитриевского" и "Лухмановская" мы планируем запустить в первой половине июня. Дальше до конца года планируем запустить участок до "Нижегородской" и две станции БКЛ", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Ветка будет проходить от удицы Нижегородская до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Ее протяженность составит более 17 километров.

На линии расположат восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Также Хуснуллин сообщил, что работы по строительству Большой кольцевой линии метро (БКЛ) столичного метро завершены наполовину. От отметил, что южный участок БКЛ готов пока на 18%, а вся БКЛ готова на 50%. Завершить строительство планируют в 2022 году.