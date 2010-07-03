Работы по строительству БКЛ метро завершили наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Работы по строительству Большой кольцевой линии метро (БКЛ) столичного метро завершены наполовину, заявил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин, сообщает Агентство "Москва".
"Южный участок БКЛ готов пока на 18%, вся БКЛ готова на 50%. К 2022 году полностью планируем закончить строительство", – сказал Хуснуллин, осматривая ход строительства станции БКЛ "Воронцовская".
Также заммэра сообщил, что движение по участку Некрасовской линии от станции "Косино" до "Некрасовки" планируют открыть в первой половине июня текущего года.
"Мы намерены в этом году запустить две станции Большой кольцевой линии – "Авиамоторную" и "Лефортово", но они будут работать пока как продолжение Некрасовской линии. Участок от "Некрасовки" до "Косино" со станциями "Улица Дмитриевского" и "Лухмановская" мы планируем запустить в первой половине июня", – сказал Хуснуллин.
Он добавил, что дальше планируется запустить участок до "Нижегородской" и две станции БКЛ.
Некрасовская линия будет проходить от улицы Нижегородская до района Некрасовка через столичные районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Протяженность Некрасовской линии составит более 17 километров.
Ранее сообщалось, что завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Рубцовская" и "Стромынка" БКЛ метро. Было построено порядка 2,4 километра тоннеля на глубине 30 метров. Тоннелепроходческий комплекс прошел через станцию "Рубцовская", под рекой Яузой и железнодорожными путями Казанского направления. Перед окончанием проходки он работал под станцией "Сокольники" Сокольнической линии подземки.
Свыше половины БКЛ планируют закончить в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023-м. Всего на ветке будет 31 станция.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.