Работы по строительству БКЛ метро завершили наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по строительству Большой кольцевой линии метро (БКЛ) столичного метро завершены наполовину, заявил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин, сообщает Агентство "Москва".

"Южный участок БКЛ готов пока на 18%, вся БКЛ готова на 50%. К 2022 году полностью планируем закончить строительство", – сказал Хуснуллин, осматривая ход строительства станции БКЛ "Воронцовская".

Также заммэра сообщил, что движение по участку Некрасовской линии от станции "Косино" до "Некрасовки" планируют открыть в первой половине июня текущего года.

"Мы намерены в этом году запустить две станции Большой кольцевой линии – "Авиамоторную" и "Лефортово", но они будут работать пока как продолжение Некрасовской линии. Участок от "Некрасовки" до "Косино" со станциями "Улица Дмитриевского" и "Лухмановская" мы планируем запустить в первой половине июня", – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что дальше планируется запустить участок до "Нижегородской" и две станции БКЛ.

Некрасовская линия будет проходить от улицы Нижегородская до района Некрасовка через столичные районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Протяженность Некрасовской линии составит более 17 километров.

Ранее сообщалось, что завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Рубцовская" и "Стромынка" БКЛ метро. Было построено порядка 2,4 километра тоннеля на глубине 30 метров. Тоннелепроходческий комплекс прошел через станцию "Рубцовская", под рекой Яузой и железнодорожными путями Казанского направления. Перед окончанием проходки он работал под станцией "Сокольники" Сокольнической линии подземки.

Свыше половины БКЛ планируют закончить в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023-м. Всего на ветке будет 31 станция.