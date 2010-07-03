Построен второй тоннель между станциями "Рубцовская" и "Стромынка" БКЛ

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Проходка правого перегонного тоннеля завершилась между станциями "Рубцовская" и "Стромынка" БКЛ метро, сообщает Стройкомплекс Москвы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, щит "София" построил порядка 2,4 километра тоннеля на глубине 30 метров. Тоннелепроходческий комплекс прошел через станцию "Рубцовская", под рекой Яузой и железнодорожными путями Казанского направления. Перед окончанием проходки он работал под станцией "Сокольники" Сокольнической линии подземки.

После этого "София" начнет строить следующий тоннель – от станции "Стромынка" в сторону "Ржевской". Его протяженность составит около 2,5 километра. А в построенных тоннелях уже ведутся работы.

На этой неделе также стартовал основной этап строительства станции БКЛ "Мневники". Станция запроектирована на территории Мневниковской поймы, она входит в западный участок БКЛ метро от станции "Карамышевская" до "Можайской". Протяженность участка – 3,5 километра, достроить его должны в 2021 году.

Свыше половины БКЛ планируют закончить в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023-м. Ее протяженность составит 70 километров, на ветке разместят 31 станцию.