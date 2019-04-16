Новые платформы Большого кольца. Какие станции поедут после "Савеловской"

Три станции Большой кольцевой линии – "Нижегородскую", "Авиамоторную", "Лефортово" – построят до конца этого года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев. После станции "Савеловская" они будут следующими, на которых запустят движение поездов на Большом кольце. Читайте о том, как будут выглядеть платформы и как их свяжут с розовой веткой в Некрасовку.

Фото: stroi.mos.ru/проект станции "Нижегородская"

Станция "Нижегородская" станет одной из самых сложных в Московском метрополитене. Здесь построят три тоннеля, две платформы и четыре пути. На платформы одновременно смогут приходить четыре поезда.

Поезда, идущие из "Некрасовки", будут доезжать до станции "Нижегородская", переезжать на пути Большого кольца и продолжать путь до "Авиамоторной", а затем до "Лефортово". Для этого на станции "Нижегородская" построят необычную платформу, которая станет общей для Некрасовской и Большой кольцевой линий.

"Продолжением новой Некрасовской линии две станции будут до тех пор, пока не замкнется новое кольцо", – пояснил Бочкарев.



Два боковых тоннеля по шесть метров в диаметре будут относиться к Большой кольцевой линии. Третий тоннель пройдет по центру станции, в одной трубе диаметром десять метров проложат сразу два пути для поездов Некрасовской линии в одну и другую сторону.

С одной платформы на другую пассажиры будут попадать по переходу над путями. Похожая схема пересадки действует на станциях пригородных электричек.

stroi.mos.ru/проект станции "Нижегородская"

Строится станция "Нижегородская" между улицей Верхняя Хохловка и шоссе Фрезер возле пересечения с Рязанским проспектом. Два подземных вестибюля станции выведут на пешеходный переход под Рязанским проспектом, к станции МЦК Нижегородская и железнодорожной платформе Карачарово.

В архитектурном облике станции отразят образ детского конструктора "Лего". Колонны и потолок облицуют панелями ярких цветов: желтым, оранжевым, зеленым, голубым.

В подвесной потолок из алюминиевых щитов встроят светодиодные ленты. Стены и карнизы декорируют современной графикой, а пол выложат шлифованным и полированным гранитом серых и коричневых тонов.

Подземные связи

Над станцией "Нижегородская" на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями МЦК построят транспортно-пересадочный узел "Рязанская".

В Москве он будет самым крупным, в сутки будет принимать до 400 тысяч человек. Его пассажиропоток составит конкуренцию Комсомольской площади, где расположены сразу три железнодорожных вокзала.

Здесь пересекутся две ветки метро, Московское центральное кольцо и Горьковское направление Московской железной дороги.

Пассажиры из метро смогут пересаживаться на станцию МЦК Нижегородская, на пригородные поезда станции Карачарово, а также на городские автобусы.

Проект ТПУ "Рязанская"

Пересадку с одного вида транспорта на другой пассажирам организуют под землей. В большом подземном пространстве установят терминалы с билетными кассами, построят залы ожидания и магазины.

Общая площадь ТПУ составит около 27 тысяч квадратных метров, по размеру – это восемь пятиэтажек.

Бизнес на "Рязанской"

Коммерческая часть ТПУ "Рязанская" будет включать торговый центр, комплекс апартаментов с офисами и паркингом, центр госуслуг "Мои документы". Частью узла также станут наземные перехватывающие парковки.

В составе ТПУ "Рязанская" также возведут башню с офисами и апартаментами. Ее площадь составит около 60 тысяч квадратных метров. Строительство высотного здания начнется в этом году, а завершится до конца 2022 года.

Под крылом самолета

От "Нижегородской" поезда переедут на Большую кольцевую линию и остановятся на станции "Авиамоторная". Эта станция строится в районе Лефортово на юго-востоке Москвы вдоль проезда Энтузиастов на глубине 20 метров. Для Московского метрополитена она будет классической: три пролета, островная платформа с колоннами и два вестибюля.

stroi.mos.ru/проект станции БКЛ "Авиамоторная"

В дизайне интерьеров станции отразится авиационная тема. Детали самолетов воспроизведут в архитектуре колонн и светильников на платформе. След от лайнеров запечатлеют на потолке. Воздушный шлейф воспроизведут с помощью множества светодиодных и неоновых светильников.

Путевые стены облицуют нержавеющей сталью, а пол выложат натуральным камнем. В оформлении будут преобладать серые, белые и черные тона.

С "Авиамоторной" пассажиры пересядут на одноименную станцию Калининской линии метро и железнодорожную платформу Новая Казанского направления Московской железной дороги.

stroi.mos.ru/проект станции БКЛ "Авиамоторная"

В общий пересадочный вестибюль "Авиамоторных" перенесут скульптурную композицию "Икар" из торца станции желтой ветки, так как на месте стены появится лестничный спуск, ведущий на Большое кольцо.

В будущем над метро построят ТПУ "Авиамоторная". Его возведение начнется в этом году, а завершится через два года.

В крупном транспортном хабе соединят пешеходными переходами одноименные станции метро Калининской линии и Большого кольца, платформы Новая Казанского и Рязанского направлений железной дороги и остановки наземного городского пассажирского транспорта.

Кроме того, в пределах ТПУ построят здание с офисами и апартаментами высотой от 10 до 15 этажей. В нем разместят также торговые галереи, рестораны и кафе, подземный паркинг. Рядом сделают наземную парковку и продуктовый рынок. В 2021 году в Лефортово вновь вернется Лефортовский продуктовый рынок, он станет частью ТПУ.

Рубиновый мрамор

stroi.mos.ru/проект станции "Лефортово"

До конца 2021 года на новой кольцевой линии станция "Лефортово" будет конечной.

Работы здесь близятся к завершению. Строители второй месяц занимаются здесь отделкой.

Единственный вестибюль станции расположится на углу улиц Солдатская и Наличная, рядом с кинотеатром "Спутник". С платформой его свяжут четыре эскалатора, пешеходный коридор и лестницы.

Массивный ряд колонн, облицованных мрамором рубинового цвета, будет архитектурной доминантой в подземном зале. Винтажные лавочки поставят на платформе, а осветят станцию ажурные люстры.

Вестибюль запроектирован в виде классического павильона – периптера. Это основной тип древнегреческого храма в виде прямоугольника, окруженного с четырех сторон колоннадой. Три стены будут прозрачными, а на одной стене выложат рисунок из стеклянной мозаики в стиле барокко.



Станции "Лефортово" и "Авиамоторная" строятся на северо-восточном участке БКЛ, который включает шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная". Северо-восточный участок Большого кольца будет запускаться в два этапа. В 2019 году будут запущены две станции – "Лефортово" и "Авиамоторная". Второй участок еще с четырьмя станциями будет запущен до конца 2021 года. Его подсоединят к действующей станции БКЛ "Савеловская".

