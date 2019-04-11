"Мневники" отдали соседу. Станции метро, которые сменили названия

В начале апреля три будущих станции московского метро сменили названия. Станция Большой кольцевой линии "Нижние Мневники" стала "Карамышевской", "Терехово" – "Мневниками".

А станцию "Столбово" Сокольнической линии за несколько месяцев до открытия переименовали в "Коммунарку".

Перспективная станция "Внуково" Калининско-Солнцевской линии сохранила название. Читайте все подробности о станциях, меняющих вывеску.

Ближе к берегу





Станция "Кадашевская" получила новое название благодаря Кадашевской набережной, вблизи которой строится. Платформа расположится на территории Мневниковской поймы в районе Хорошо-Мневники (СЗАО) между станциями "Улица Народного ополчения" и "Мневники" (бывшая "Терехово").

Станция будет мелкого заложения, с одной островной платформой и двумя рядами колонн. Изначально станцию планировали построить с двумя береговыми платформами, однако проект изменили и под одну платформу адаптировали дизайн станции, сохранив прежние цветовые и архитектурные решения.

В декабре 2014 года лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, более известный как Хирург, попросил мэра Москвы Сергея Собянина назвать станцию "Полуостров Крым".

Оформят станцию "Кадашевская" в стиле авангард. Авторы архитектурного проекта вдохновлялись творчеством Казимира Малевича.

В центре платформы, над эскалаторами и в вестибюле главным архобъектом станет арка с колоннами ярко-красного цвета, отсылающая к картине художника "Красный квадрат".

Выделит геометрическую конструкцию темно-серый цвет бетонных стен.

Потолок над платформой с помощью светящихся черно-белых труб общей длинной около 150 метров создаст эффект трехмерного пространства. Устремленные вперед трубы, по идее авторов проекта, будут символизировать скорость и движение поездов. В торцевых нишах платформы устроят небольшие зоны отдыха с подсвеченными скамьями. Полосу безопасности по обоим краям платформы выделят встроенными лампочками.

Эскалаторы подсветят металлические треугольные светильники. Внутренние стены наземного павильона облицуют панелями из бетона красного цвета, отдельно стоящие колонны покроют черным металлом, а пол выложат шлифованным гранитом.

Под навесом между лестницами расположится зона ожидания с лавочками и вендинговыми аппаратами. Построить станцию планируют в 2021 году.

Метро в пойме

Вторая станция Большой кольцевой линии на территории Мневниковской поймы – "Терехово" – сменила название на "Мневники". Ее возведут вблизи улицы Нижние Мневники, между станциями "Можайская" и "Карамышевская" ("Нижние Мневники").

Станция будет подземной, но неглубокой – мелкого заложения. "Мневники" построят по мадридскому типу с двумя береговыми платформами и путями посередине. На обеих платформах установят колонны, на которые светоотражающей краской нанесут силуэты людей.

В дизайне планируется использовать минимум деталей и много света. Подземное пространство осветят многочисленные светильники, вмонтированные в навесной потолок.

Над путями подвесят короб, облицованный стальными полированными лентами, по его периметру проложат светодиодную ленту. Полы выложат гранитной плиткой с мелкоформатной насечкой. Стены отделают микроцементом.

Визуально границы между полом, стенами и потолком сотрутся, поверхности мягко перетекут друг в друга.

Первоначальное название – "Терехово" – будущая станция получила по одноименной деревне в Мневниковской пойме. Населенный пункт с частными домами – один из немногих сохранившихся на территории Москвы в пределах МКАД. Сейчас в деревне насчитывается несколько десятков домов.

В Мневниковской пойме метро проложат в 2021 году.

Из "Столбово" в "Коммунарку"

Конечной станции Сокольнической линии дали новое имя "Коммунарка" вместо "Столбово".

Станция расположена вблизи пересечения автомобильных дорог Солнцево – Бутово – Видное и МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Ее построили под землей, но на небольшой глубине – около девяти метров.

"Коммунарка" практически готова к открытию. По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, все работы по строительству участка Сокольнической линии от "Саларьево" до "Коммунарки" завершатся в мае, и участок будут готовить к пуску с пассажирами. "Возможно, движение откроется в июне", – отметил Андрей Бочкарев.

Сейчас метростроевцы занимаются отделкой наземных и подземных пространств. Наземные павильоны облицуют серым и коричневым гранитом, а боковые стены – стеклом. В отделке станционной платформы будут использовать натуральные материалы белых, серых и бежевых тонов. Стены и колонны облицуют мрамором, а полы выложат гранитом.

В западном торце платформы строится тоннель для пересадки на станцию "Столбово" радиальной Коммунарской линии, которую начнут тянуть от Большой кольцевой линии от станции "Улица Новаторов" в этом году. Пересадочную станцию построили в бетоне под Сокольнической линией.

Помимо "Коммунарки", на красной линии появятся станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая".

Красную линию протянут еще на одну станцию с рабочим названием "Новомосковская", ее второе название – "Потапово".

В честь воздушной гавани

Фото: ТАСС/Сафрон Голиков

В аэропорт Внуково через три-четыре года придет станция "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Название утвердили власти Москвы. К 2022 году линию продлят на 5,2 километра, на ней построят две станции: "Пыхтино" в одноименной деревне и "Внуково" на территории паркингов аэропорта (рядом возведут ЖК "Солнцево парк").

Проект трассы разработала Москомархитектура в конце февраля этого года, а в марте ее маршрут согласовали с местными жителями и администрацией Внуково.

Ветка пройдет вдоль Боровского шоссе параллельно железной дороге, где курсируют аэроэкспрессы, минуя поселок Внуково. Метропоезда будут сразу приходить в аэропорт.

Проложат метро под землей, на поверхность линия выйдет в районе реки Ликова, через реку построят метромост. Станцию "Внуково" сделают наземной и соединят с аэропортом. Время поездки из аэропорта в центр Москвы сократится на 15–20 минут.