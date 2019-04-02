Как соединят Киевское и Смоленское направления

Новый железнодорожный путь соединит Киевское и Смоленское направления Московской железной дороги в 2021–2022 годах. От Москвы-реки вдоль "Москвы-Сити" железную дорогу поднимут на сваи, и она пройдет вторым и третьим этажом над автомагистралями.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Высота эстакады в некоторых местах достигнет 35 метров – уровня десятиэтажного дома. На ветке построят четыре станции: Поклонная, Кутузово, Ермакова Роща и Камушки. Об этом Москве 24 сообщил директор по коммуникациям Группы компаний 1520, которая проектирует и строит новую линию, Дмитрий Ивлиев.

По его словам, названия станций пока рабочие, утвердить их должно правительство Москвы. Соединительная ветка длиной 4,3 километра станет частью четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), который соединит подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный. В часы пик поезда будут ходить по маршруту каждые пять-шесть минут.



Дмитрий Ивлиев директор по коммуникациям Группы компаний 1520 Сейчас закончилось проектирование моста, и начинаются подготовительные работы по его возведению.

Подробнее о том, по каким районам столицы пройдет путь, где построят станции и как они будут выглядеть – в нашем материале.

От Поклонной до Беговой

Фото: пресс-служба компании 1520

Соединительная ветка возьмет начало в районе Дорогомилово недалеко от Поклонной горы, поэтому первую станцию могут назвать Поклонная. У Третьего транспортного кольца железнодорожный путь будет уходить влево и пройдет параллельно этой магистрали до Кутузовского проспекта.

Вблизи станции метро "Кутузовская" (Филевская линия) и одноименной станции МЦК возведут на новом пути остановочный пункт – Кутузово. Далее железная дорога пересечет проспект и протянется параллельно путям МЦК.

Через Москву-реку построят двухпутный мост длиной почти 300 метров. В районе "Москва-Сити" ветку поднимут на сваи. Третья станция – Камушки, будет стоять прямо на железнодорожной эстакаде. В одноименном микрорайоне путепровод будет выше всех магистралей: второго Красногвардейского, Шмитовского проездов и даже Третьего транспортного кольца.

За Шмитовским ветка протянется вдоль ТТК до пересечения со Звенигородским шоссе. Здесь она соединится со Смоленским направлением Московской железной дороги, начинающимся от Белорусского вокзала. На перекрестке дорог возведут четвертую станцию – Ермакова Роща.





Станция у Поклонной горы

Фото: пресс-служба компании 1520

Первую пассажирскую платформу на соединительной линии построят на Киевском направлении МЖД у дома №17 на улице Поклонная в районе Парка Победы. Она будет располагаться под путепроводом, который соединяет улицу Генерала Ермолова и Южный дублер Кутузовского проспекта. Примерно в полукилометре от будущего остановочного пункта находится станция метро "Парк Победы".

Пересадка на Кутузовском





Фото: пресс-служба компании 1520

Вторая на маршруте станция Кутузово расположится между Москвой-рекой и Кутузовским проспектом. С этой станции пассажиры смогут пересесть на станцию Московского центрального кольца (МЦК) Кутузовская и одноименную станцию метрополитена.

В транспортно-пересадочный узел войдут две железнодорожные станции и метро.

Над машинами

Фото: пресс-служба компании 1520

На левом берегу Москвы-реки на железнодорожной эстакаде разместится третий остановочный пункт Камушки. Это будет самая высокая станция московского железнодорожного узла.

Ее свяжут со станцией МЦК Деловой центр, станцией метро "Международная" и железнодорожной станцией Тестовская Смоленского направления. Переходы построят в закрытом контуре и организуют пересадки по принципу "сухие ноги".

Для спуска вниз установят четырнадцать эскалаторов и восемь лифтов. От осадков две платформы закроют навесами.

Остановка в роще

Фото: пресс-служба компании 1520

На пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе возведут последнюю станцию ветки, соединяющей направления МЖД под рабочим названием Ермакова роща.

У нее будет одна островная платформа с навесом и два береговых вестибюля: один со стороны Магистральной улицы, второй со стороны улицы Подвойского. На другие станции с Ермаковой рощи пока пересадки не предусматриваются.

Все станции соединительной ветки построят в современном архитектурном стиле с использованием стекла, стали и бетона.

В черте Москвы Киевское направление остается пока тупиковым. Пути заканчиваются на Киевском вокзале. Между тем, с 1907 по 1998 годы вокзалы Киевский и Белорусский соединяла Брянская ветка длиной 7,2 километра. От нее существовало ответвление к пивоваренному заводу имени Бадаева (1,7 километра) вдоль набережной Тараса Шевченко. Однако линию в 1998 году разобрали при строительстве Третьего транспортного кольца.