Метро на юге-западе Москвы. Когда приступят к стройке Коммунарской линии

В этом году начнется строительство новой радиальной линии – Коммунарской – от станции "Улица Новаторов" до Коммунарки. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, на участке появятся семь станций: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово". Читайте о том, как будут строить метро в Коммунарку.

От Большой кольцевой линии до МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прокладывать подземную линию планируют в течение пяти лет. В пределах старой границы Москвы Коммунарская линия пройдет вдоль Ленинского проспекта. На ней будут расположены четыре станции.

На пересечении с улицами Удальцова и Новаторов вдоль Ленинского проспекта возведут станцию "Улица Новаторов". Она будет пересадочной на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Вдоль улицы Академика Опарина, у ее пересечения с улицей Миклухо-Маклая, появится станция "Университет Дружбы народов". У перекрестка улиц Генерала Тюленева и Теплый Стан построят станцию "Улица Генерала Тюленева". Четвертую станцию нового радиуса – "Славянский мир" – разместят вдоль МКАД на территории ТиНАО. Участок построят на глубине не менее 35 метров, его длина составит 8,7 километра.

От кольцевой дороги по поселкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За МКАД радиус будут прокладывать по населенным пунктам ТиНАО: вдоль Калужского шоссе по поселку Мосрентген, а затем по поселкам: Газопровод, Коммунарка и Сосенское вдоль автомобильной дороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево.

На участке длиной 7,2 километра построят три станции. Вдоль Калужского шоссе, вблизи улицы Адмирала Корнилова запланирована станция "Мамыри". А под автомобильной дорогой МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево, у ее пересечения с проектируемым проездом № 818, – станция "Коммунарка".

Конечная "Столбово" разместится на пересечении магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с автодорогой МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево.

На карте Москвы новый радиус появится в 2022–2023 годах, отметил глава Депстроя Андрей Бочкарев.

Два крыла коммунарского радиуса

Проект станции "Улица Новаторов". Фото: stroi.mos.ru

К концу 2023 года линию планируют протянуть на север до станции МЦК Крымская, а после – на юг до города Троицк.

Северное крыло подземки начнут прокладывать в сторону центра от пересадочного узла "Улица Новаторов" Коммунарской и Большой кольцевой линий до станции МЦК Крымская. Подземный путь длиной 7,3 километра пройдет вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.

На участке планируется построить три станции: "Улица Строителей" на пересечении Ленинского проспекта с улицей Строителей, "Академическая" на перекрестке улицы Дмитрия Ульянова и проспекта 60-летия Октября, "Севастопольский проспект" между одноименным проспектом и станцией МЦК Крымская. Станцию "Академическая" свяжут пересадкой с Калужско-Рижской линией, а с "Севастопольского проспекта" будет переход на станцию МЦК Крымская.

Рельсы под навесом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После 2023 года Коммунарскую линию начнут продлевать до Троицка от станции "Столбово". На южном отрезке планируют построить еще шесть станций: "Сосенки", "Воскресенское", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки", "Троицк", его длина составит ориентировочно 14,3 километра. Проект участка метро обещают подготовить до конца 2019 года.

Маршрут до Троицка могут сделать наземным. Об этом варианте трассировки рассказал глава Депстроя Андрей Бочкарев. По его словам, до Коммунарки новая линия наземными путями не пойдет, а когда она выйдет за пределы поселка, есть планы проложить наземное метро. Андрей Бочкарев отметил, что участок, скорее всего, закроют навесами, защищающими пути от осадков.

После запуска движения метропоездов до Троицка Коммунарская линия протянется на 40 километров, на ней будет 16 станций.

Конечная первой линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Коммунарке к 2023 году пересекутся Коммунарская линия и Сокольническая. Движение поездов с пассажирами по новому участку красной ветки от "Саларьево" до "Коммунарки", по словам руководителя столичного Депстроя, запустят летом.

"В мае мы завершим все работы по строительству участка Сокольнической линии от "Саларьево" до "Коммунарки" и будем готовить к пуску с пассажирами. Точную дату назову позднее, возможно это июнь месяц", – рассказал Андрей Бочкарев. На линии появятся еще четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Пересадка в ТиНАО

Со станции красной ветки "Коммунарка" пассажиры смогут пересесть на станцию "Столбово" Коммунарской линии. Пересечение метропутей станет базой для создания транспортно-пересадочного узла "Столбово".

Он появится вблизи перекрестка новой автомобильной дороги от МКАД до аэропорта "Остафьево" со строящейся трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Внутри ТПУ построят многофункциональный комплекс с подземным паркингом, автостанцию, разворотную площадку для автобусов, стоянку такси. Каждый день транспортным узлом будут пользоваться около 370 тысяч человек.

Первая в истории России линия – Сокольническая – в "Коммунарке" не закончится. После 2022 года ее продлят еще на одну станцию на 2,3 километра. Станции дали рабочее название "Новомосковская", а расположится она в районе улицы Потаповская Роща.