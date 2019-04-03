Станция под "Сокольниками". Зачем закрыли движение по красной ветке метро

Сокольническую линию от станции "Комсомольская" до "Бульвара Рокоссовского" закрыли до 4:30 утра шестого апреля. Пять станций красной ветки – "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" – с 30 марта не работают для пассажиров.

Движение по первой линии метро остановили из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), которая пройдет под станцией "Сокольники".

"Отрезок с пятью станциями красной ветки закрыт потому, что под ним ведется проходка тоннелей Большой кольцевой линии. Если щит идет под действующей линией метро, то по требованиям безопасности в этот период ее нельзя эксплуатировать", – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Читайте подробнее о том, с какой станцией пересечется красная ветка и как будут выглядеть платформы северо-восточного участка БКЛ.

Хай-тек под "Сокольниками"

Фото: stroi.mos.ru/проект станции "Стромынка"

Красную линию под землей пересечет Большая кольцевая линия, а под "Сокольниками" построят станцию "Стромынка" с двумя подземными вестибюлями.

Из южного вестибюля можно будет попасть на Русаковскую улицу и Стромынку. Из северного – к главному входу в парк "Сокольники" и трамвайной остановке.

Глубина новой станции будет небольшой – около 30 метров.

В отделке станции планируют использовать стекло и металл. Эскалаторы, ведущие на платформу и от платформы в вестибюль, отделят стеклянными галереями. Потолки в кассовом зале и на платформе покроют перфорированным алюминием. Встроенные в отверстия светодиодные лампочки будут создавать иллюзию мерцающего звездного света.

Балконные галереи над путями подсветят светодиодными светильниками. Поднявшись на балкон по лестнице в центре зала, пассажиры смогут сделать пересадку на станцию "Сокольники". Красные путевые стены и белые колонны на платформе будут мраморными, а пол из серого гранита.

Наземные вестибюли сделают почти полностью стеклянными с перфорированными вставками. Станцию откроют в 2022 году вместе со станциями "Шереметьевская" и "Ржевская".

Станция на Яузе

Фото: stroi.mos.ru/проект станции "Рубцовская"

От "Стромынки" тоннель Большой кольцевой линии выйдет к станции "Рубцовская". Ее строят на левом берегу Яузы, вдоль Семеновской набережной, к северу от района Введенских гор и к югу от путей Казанского направления Московской железной дороги. Она будет неглубокой – всего 15 метров от поверхности земли, с одной островной платформой, двумя рядами колонн и двумя вестибюлями.

Северный наземный вестибюль выйдет на Гольяновский проезд, а южный подземный – на Семеновскую набережную. С "Рубцовской" пассажиры смогут пересаживаться на станцию "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии.

Для архитектурного оформления "Рубцовской" также выбран стиль хай-тек.

Путевые стены покроют стеклом, а под потолком сделают ряд декоративных ниш в форме колец, куда вмонтируют светодиоды. Светящиеся круги создадут неповторимый стиль и придадут дополнительный объем всему облику станции. Пол и два ряда колонн возведут в граните.

Наземный вестибюль "Рубцовской" будет полностью прозрачным. Фасад сооружения покроют перфорированными панелями, которые создадут иллюзию трехмерного пространства. Вентиляционные шахты создадут в виде геометрических фигур.

Откроют "Рубцовскую" на год раньше "Стромынки" в 2021 году.

Северный сосед "Стромынки"

Фото: stroi.mos.ru/проект станции "Ржевская"

К северу от "Стромынки" на Большой кольцевой линии построят станцию "Ржевская" на Рижской площади. Два ее подземных вестибюля выведут к железнодорожным платформам, к проспекту Мира, Водопроводным переулкам и остановкам наземного транспорта. "Ржевская" будет ближайшей станцией к Московскому Кремлю и одной из трех самых глубоких на Большой кольцевой линии, уйдет под землю на 63,5 метра.

В районе Рижского вокзала станция создаст крупнейший транспортно-пересадочный узел. Отсюда пассажиры смогут пересесть на станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро и три железнодорожные станции: Ржевскую Курско-Рижского направления Московской железной дороги, Рижскую Рижского направления Московской железной дороги и Рижскую Октябрьской железной дороги.

Архитектурный облик станции выбрали москвичи на портале "Активный гражданин". Основным элементом оформления станции будет арка – символ приглашения войти в город. Платформу украсят 12 металлических арочных конструкций высотой до четырех метров со встроенной подсветкой. В форме арки сделают цифровое табло на центральной стене, показывающее текущее время.

Покорение глубин

Фото: stroi.mos.ru/проект станции "Шереметьевская"

От "Ржевской" тоннель Большой кольцевой линии уйдет на максимальную глубину Большой кольцевой линии – 74 метра. На этой отметке возведут станцию "Шереметьевская", на 10 метров ниже станции "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии. Единственный вестибюль "Шереметьевской" разместится на пересечении Сущевского вала и 2-й улицы Марьиной Рощи.

Архитектурной особенностью станции станут глянцевые шары белого цвета высотой 2,5 метра, напоминающие натертые до блеска фарфоровые чайники.

Фарфор – это обязательный элемент дворянской усадьбы графа Шереметьева, поэтому в дизайне станции метро решили использовать эстетику фарфора. Через трехметровые окна вестибюля будет проникать естественный свет, по вечерам здание с панорамным остеклением подсветят.

Светлые колонны, стены и пол из гранита также будут у пассажиров ассоциироваться с фарфором. Станцию планируют открыть в 2022 году.

