Начался основной этап строительства станции БКЛ метро "Мневники"

Завершилось сооружение стены в грунте на стройплощадке станции "Мневники" Большой кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. Начались установка распорной системы котлована и разработка грунта.
Станция запроектирована на территории Мневниковской поймы, она входит в западный участок БКЛ метро от станции "Карамышевская" до "Можайской". Протяженность участка составляет 3,5 километра, достроить его собираются в 2021 году.
Сергей Собянин отмечал, что Большой кольцевой линией будет пользоваться как минимум в два раза больше пассажиров, чем МЦК, передает глава департамента Андрей Бочкарев. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы, по некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время в пути.
Более половины БКЛ планируют построить уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023-м. Ее протяженность составит 70 километров, на ветке разместят 31 станцию.
Около половины ТПУ на БКЛ метро организуют по принципу "сухие ноги". У двух станций ветки будут выходы к железнодорожным вокзалам. Со станции "Савеловская" можно будет пройти к платформам Савеловского вокзала, а со станции "Ржевская" сделают выходы к Рижскому вокзалу.
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