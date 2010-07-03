Начался основной этап строительства станции БКЛ метро "Мневники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилось сооружение стены в грунте на стройплощадке станции "Мневники" Большой кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. Начались установка распорной системы котлована и разработка грунта.

Станция запроектирована на территории Мневниковской поймы, она входит в западный участок БКЛ метро от станции "Карамышевская" до "Можайской". Протяженность участка составляет 3,5 километра, достроить его собираются в 2021 году.

Сергей Собянин отмечал, что Большой кольцевой линией будет пользоваться как минимум в два раза больше пассажиров, чем МЦК, передает глава департамента Андрей Бочкарев. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы, по некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время в пути.

Более половины БКЛ планируют построить уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023-м. Ее протяженность составит 70 километров, на ветке разместят 31 станцию.

Около половины ТПУ на БКЛ метро организуют по принципу "сухие ноги". У двух станций ветки будут выходы к железнодорожным вокзалам. Со станции "Савеловская" можно будет пройти к платформам Савеловского вокзала, а со станции "Ржевская" сделают выходы к Рижскому вокзалу.