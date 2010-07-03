Десять ТПУ на БКЛ организуют по принципу "сухие ноги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около половины транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на Большой кольцевой линии метро планируют организовать по принципу "сухие ноги", говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На базе станций Большой кольцевой линии метро запланировано строительство 22 транспортно-пересадочных узлов. 10 из них будут организованы по принципу "сухие ноги", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Он отметил, что у двух станций БКЛ будут выходы к железнодорожным вокзалам. Со станции "Савеловская" можно будет пройти к платформам Савеловского вокзала, а со станции "Ржевская" организуют выходы к Рижскому вокзалу.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщил, что в 2022 году по южному участку БКЛ уже пустят поезда с пассажирами. По его словам, работы идут согласно графику.

Более половины БКЛ собираются построить уже в этом году. Полностью замкнуть Большую кольцевую линию собираются в 2023-м. Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 километров.