Первый тоннель между "Зюзино" и "Каховской" достроен

Сергей Собянин сообщил, что уже достроен первый тоннель на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Зюзино" до "Каховской".
"На станции "Зюзино" начали делать ограждающие конструкции котлована под будущую станцию. Готовимся к реконструкции Каховской ветки, чтобы интегрировать ее в состав Большой кольцевой линии", – написал мэр Москвы в своем микроблоге Twitter.
Ранее сообщалось, что потолок станции "Зюзино" украсят объемные алюминиевые кубы. Подвесной потолок выполнят из разных по форме и объему кубических элементов из алюминия, в которые встроят лампочки.
Протяженность БКЛ составит 70 километров. Полностью завершить строительство нового кольца подземки собираются к 2023 году. После реконструкции Каховская линия станет частью БКЛ.
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