Станции "Зюзино" придумали декор

Объемные алюминиевые кубы украсят потолок станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он пояснил, что подвесной потолок на станции выполнят из разных по форме и объему кубических элементов из алюминия. В них встроят лампочки.
"Композиция очень динамичная – при движении по платформе пассажирам будет казаться, что потолок над ними находится в постоянном движении. Колонны на платформе облицуют светло-серым мрамором, а пол выложат гранитом в тон и черным габбро-диабазом", – сказал Кузнецов.
Дизайн-проект утвердила Москомархитектура. Станция "Зюзино" на БКЛ запроектирована на пересечении Севастопольского проспекта и Каховской улицы.
Сергей Собянин говорил, что метро "Зюзино" появится на границе районов Черемушки и Зюзино. Потолок вестибюля станции будет украшен крупными геометрическими панелями со светильниками. Бетонные колонны покроют антивандальным силикатным составом. Для отделки кассового блока используют оранжевый камень.
Ранее сообщалось, что южный и юго-западный участки БКЛ запустят одновременно. Это станции метро "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".
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