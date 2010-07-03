Южный участок БКЛ откроют в 2022 году

Поезда с пассажирами начнут ходить по южному участку БКЛ в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Строительство участка идет по графику. "Будем стремиться концом 2021 года завершить основные строительные работы и запустить с пассажирами в 2022 году", – уточнил Хуснуллин.
На южном участке нового кольца метро расположатся станции "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Полностью замкнуть БКЛ собираются в 2023-м. Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 километров.
Более половины БКЛ собираются построить уже в этом году. В связи с этим горожан ждут очередные перекрытия метро.
В какие районы придет метро после открытия всех станций БКЛ
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.