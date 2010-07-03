Южный участок БКЛ откроют в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда с пассажирами начнут ходить по южному участку БКЛ в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Строительство участка идет по графику. "Будем стремиться концом 2021 года завершить основные строительные работы и запустить с пассажирами в 2022 году", – уточнил Хуснуллин.

На южном участке нового кольца метро расположатся станции "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Полностью замкнуть БКЛ собираются в 2023-м. Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 километров.

Более половины БКЛ собираются построить уже в этом году. В связи с этим горожан ждут очередные перекрытия метро.

