На юго-западном участке БКЛ проложили первый тоннель

Сергей Собянин сообщил, что на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена проложили первый тоннель.
"Проложили первый тоннель от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта". Юго-западный участок БКЛ длиной 4,6 километра прокладывают с помощью пяти китайских проходческих комплексов", – написал мэр Москвы в Twitter.
Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщил, что строительство БКЛ планируют завершить более чем на 50 процентов до конца текущего года.
По словам Хуснуллина, на сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.
Пять станций красной линии столичного метро были закрыты с 30 марта по 4 апреля в связи с завершением строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Пассажиры не могли воспользоваться станциями "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского".
Все ограничения движения в центре и на востоке Москвы, введенные из-за закрытия участка Сокольнической линии метрополитена, отменены. В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское полностью восстановлена прежняя схема движения транспорта.
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