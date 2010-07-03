ЦОДД снял введенные из-за закрытия участка красной ветки метро ограничения

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Все ограничения движения в центре и на востоке Москвы, введенные из-за закрытия участка Сокольнической линии метрополитена, отменены, передает Агентство "Москва".

Как сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД), в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское полностью восстановлена прежняя схема движения транспорта.

Уточняется, что для проезда открыты улицы Краснопрудная, Стромынка, Русаковская, Преображенская. Убраны временные знаки, отменены перекрытия и восстановлен доступ к платным парковкам.

В свою очередь в пресс-службе ГУП МО "Мострансавто" отметили, что автобусы межрегионального маршрута №860 с 4 апреля вернутся на работу по обычной схеме.

Пять станций красной линии столичного метро были закрыты с 30 марта по 4 апреля в связи с завершением строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).