Станции "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская" реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году реконструкция ждет станции метро "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская", сообщил журналистам глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что на 2019 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт 14 объектов метрополитена.

В прошлом году в столице ввели станции Большой кольцевой линии "Деловой центр" и "Шелепиха", а также провели ремонт на станциях "Воробьевы горы", "Марксистская" и "Тургеневская".

По данным Агентства "Москва", всего работы выполнялись на 46 объектах столичной подземки.

В мае в столице запустят новый участок Сокольнической линии метро. Это позволит жителям ТиНАО экономить на поездках до одного часа в день. Протяженность участка со станциями "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" составит 12 километров. Значительная часть путей проходит по центру трассы Солнцево – Варшавское шоссе.

В конце 2019 года на Большой кольцевой линии откроют две станции – "Лефортово" и "Авиамоторную". Участок от "Лефортова" до "Рубцовской" собираются сдать в 2020 году, а от "Рубцовской" до "Савеловской" – в 2021–2022 годах.

К 2024 году в Москве хотят построить 134 километра линий подземки и открыть 55 новых станций. Одним из самых масштабных проектов этого станет БКЛ. Ее протяженность с 31 станцией составит 70 километров.