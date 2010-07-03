Собянин утвердил названия 4 новых станций метро

Утверждены названия четырех новых станций столичного метро. Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы.
Четыре строящиеся или проектируемые станции подземки получили названия: "Коммунарка" – будущая конечная станция Сокольнической линии, которую должны открыть в 2019 году; "Мневники" и "Карамышевская" – станции Большой кольцевой линии; "Внуково" – станция Калининско-Солнцевской линии на территории аэропорта Внуково.
Новый участок красной ветки метро планируют запустить в мае. Это позволит жителям ТиНАО экономить на поездках до одного часа в день. Протяженность участка со станциями "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" составит 12 километров. Значительная часть путей проходит по центру трассы Солнцево – Варшавское шоссе.
В конце 2019 года на Большой кольцевой линии откроют две станции – "Лефортово" и "Авиамоторную". Участок от "Лефортова" до "Рубцовской" собираются сдать в 2020 году, а от "Рубцовской" до "Савеловской" – в 2021–2022 годах.
К 2024 году в Москве хотят построить 134 километра линий подземки и открыть 55 новых станций. Одним из самых масштабных проектов этого станет БКЛ. Ее протяженность с 31 станцией составит 70 километров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.