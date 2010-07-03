Собянин утвердил названия 4 новых станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Утверждены названия четырех новых станций столичного метро. Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы.

Четыре строящиеся или проектируемые станции подземки получили названия: "Коммунарка" – будущая конечная станция Сокольнической линии, которую должны открыть в 2019 году; "Мневники" и "Карамышевская" – станции Большой кольцевой линии; "Внуково" – станция Калининско-Солнцевской линии на территории аэропорта Внуково.

Новый участок красной ветки метро планируют запустить в мае. Это позволит жителям ТиНАО экономить на поездках до одного часа в день. Протяженность участка со станциями "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" составит 12 километров. Значительная часть путей проходит по центру трассы Солнцево – Варшавское шоссе.

В конце 2019 года на Большой кольцевой линии откроют две станции – "Лефортово" и "Авиамоторную". Участок от "Лефортова" до "Рубцовской" собираются сдать в 2020 году, а от "Рубцовской" до "Савеловской" – в 2021–2022 годах.

К 2024 году в Москве хотят построить 134 километра линий подземки и открыть 55 новых станций. Одним из самых масштабных проектов этого станет БКЛ. Ее протяженность с 31 станцией составит 70 километров.