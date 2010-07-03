Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Стромынка"

Фото: stroi.mos.ru

Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники". Он отметил, что работы на северо-восточном участке нового кольца подземки идут полным ходом.

"Строительство северо-восточного участка БКЛ идет полным ходом, в настоящее время около 40% работ выполнено на этом участке. Участок очень сложный, он проходит под рекой Яузой и примыкает к четырем действующим веткам метро, что требует тщательности, качества и безопасности работ", – сказал Собянин.

Ожидается, что будущая платформа метро позволит миллионам москвичей быстрее добираться до одного из популярных мест отдыха.

Строить участок от "Савеловской" до "Авиамоторной" начали в 2015 году. Его длина составит 12,8 километра. В составе участка будут пять станций и соединительная ветка в депо "Нижегородское".

Завершить работы на путях от "Авиамоторной" до "Лефортово" планируют до конца года. Участок от "Лефортово" до "Рубцовской" планируют сдать в 2020 году, а от "Рубцовской до "Савеловской" – в 2021–2022 годах.

Сейчас тоннели на перегоне от станции "Рубцовская" до станции "Стромынка" выполнены на 91%. Завершить проходку левого перегонного тоннеля планируют уже 21 марта. А к проходке правого перегонного тоннеля от "Стромынки" до "Савеловской" рабочие приступили лишь недавно.

Станцию колонного типа строят на глубине 30 метров. Со "Стромынки" можно будет сделать пересадку на станцию "Сокольники". Расчетный пассажиропоток на новом участке составит 300 тысяч человек в сутки.

Дизайн "Стромынки" выбрали с помощью открытого международного конкурса. Финалистов оценивали пользователи проекта "Активный гражданин". Больше всего голосов набрал проект московского архитектурного бюро Map Architects.

В оформлении станции будут использовать красные, белые и серые цвета. Преобладающими материалами станет стекло и металл. По задумке архитекторов, на станции появится "техногенный лес", который подчеркнет связь с парком "Сокольники".

Центральную часть платформы выполнят из натурального камня разных цветов. А светодиодные лампочки на потолке создадут иллюзию мерцающего звездного неба.

Два подземных вестибюля будут выходить на Сокольническую площадь, к улицам Русаковская, Стромынка, парку "Сокольники", жилым домам и остановкам. Один из наземных павильонов станции впишут в липовую аллею, которая после окончания строительства будет восстановлена на исторической площади, ведущей от улицы Русаковская к главному входу в парк "Сокольники"

Пока строители завершают устройство ограждающих конструкций будущей станции. Кроме того, они переустраивают инженерные сети и разрабатывают грунт котлованов.

Открытие северо-восточного участка БКЛ позволит жителям районов Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово быстрее добираться домой и на работу. Помимо этого, новый участок снизит нагрузку на Сокольническую, Арбатско-Покровскую, Калининско-Солнцевскую, Калужско-Рижскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро.

Ранее сообщалось, что в 2019 году начнут строить Коммунарскую линию метро. Завершить ветку планируют до конца 2023 года.

