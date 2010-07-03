Коммунарскую линию метро начнут строить в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Коммунарскую линию столичного метро начнут строить в 2019 году, сообщает корреспондент портала Москва 24 со ссылкой на руководителя столичного департамента Андрея Бочкарева.
Он напомнил, что завершить ветку планируется до конца 2023 года, а работы пройдут в два этапа. В этом году стартует строительство участка от "Севастопольского проспекта" до "Коммунарки", а от "Коммунарки" до Троицка его пока только проектируют.
Первоначально говорилось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Этот проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина. Позже линию решили продлить в направлении центра города, до станции МЦК Крымская.
Длина линии составит порядка 40 километров с 16 станциями. Подземный участок длиной 7,3 км пройдет от пересадочного узла "Улица Новаторов" Коммунарской и Большой кольцевой линии вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова до станции МЦК Крымская. На участке планируется построить три станции: "Улица Строителей", "Академическая", "Севастопольский проспект". На второй будет пересадка на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, на третьей – на станцию МЦК Крымская.
До конца года рабочие также приступят к интеграции Каховской линии метро в БКЛ. Реконструкцией трех станций Каховской линии займется АО "Мосметрострой".
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