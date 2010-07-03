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15:10

Встраивать Каховскую линию в БКЛ начнут до конца года

транспорт метро

15:10

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Фото: портал Москва 24

До конца текущего года рабочие приступят к интеграции Каховской линии метро в БКЛ. Об этом сообщает корреспондент портала Москва 24 со ссылкой на руководителя столичного департамента Андрея Бочкарева.

Сроки и параметры реконструкции ведомство объявит позже. Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что станцию "Каховская" могут закрыть для пассажиров, поскольку это нужно для строительства Большой кольцевой линии метро.

Как стало известно, реконструкцией трех станций Каховской линии займется АО "Мосметрострой".

Протяженность БКЛ составит 70 километров. Полностью завершить строительство нового кольца подземки собираются к 2023 году. После реконструкции Каховская линия станет частью БКЛ.

Ранее сообщалось, что потолок станции "Зюзино" Большой кольцевой линии, которая появится на пересечении Севастопольского проспекта и Каховской улицы, украсят объемные алюминиевые кубы. Дизайн-проект уже утвердила Москомархитектура.

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