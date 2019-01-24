Одобрен проект участка Коммунарской линии метро от "Улицы Новаторов"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Проект планировки участка новой Коммунарской линии метро от станции "Улица Новаторов" до "Севастопольского проспекта" одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Подземный участок длиной 7,3 км пройдет от пересадочного узла "Улица Новаторов" Коммунарской и Большой кольцевой линии вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова до станции МЦК Крымская. На участке планируется построить три станции: "Улица Строителей", "Академическая", "Севастопольский проспект". На второй будет пересадка на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, на третьей – на станцию МЦК Крымская.

В пешей доступности от новых станций метро живет 200 тысяч человек и работает 65 тысяч. Строительство участка улучшит транспортное обслуживание в районах Ломоносовский, Гагаринский, Академический, Котловка. Снизится загрузка пересадочного узла "Улица Новаторов" и южных участков Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий. На 15-20 процентов уменьшится загрузка наземными видами транспорта улично-дорожной сети юго-западного сектора Москвы, улучшится экологическая ситуация.

Коммунарская линия пройдет от станции "Севастопольский проспект" до Троицка. Длина линии составит порядка 40 километров с 16 станциями.

Проектирование участка Коммунарской линии от станции "Столбово" до Троицка завершат в 2019 году. Линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность отрезка – 17,5 километра.

Ввод всей линии намечен на 2023 год. В отдаленной перспективе ветку могут продлить до станции "Нижегородская" Кожуховской линии, благодаря чему сформируется новый скоростной диаметр "Троицк – Некрасовка".