К 2024 году в Москве откроют 55 новых станций метро

К 2024 году в Москве планируют построить 134 километра линий метро и открыть 55 новых станций. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"За пять лет мы построим 134 километра линий метро, 55 станций и семь депо для обслуживания и ремонта поездов. Безусловно, мегапроектом этого периода станет Большая кольцевая линия метро (БКЛ). Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 километров. Она улучшит транспортную доступность для жителей 25 районов города", – сказал он, передает "Интерфакс".
Хуснуллин также добавил, что за это время продолжатся работы по продлению Сокольнической, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линий.
В 2018 году Москомархитектура согласовала 10 проектов новых станций столичного метрополитена. Восемь проектов – это станции Большой кольцевой линии. По словам Хуснуллина, 14 новых станций появятся в столице уже в 2019 году. При этом в 2018 году в Москве открыли 17 новых станций.
В декабре Сергей Собянин заявил, что московское метро сравняется по протяженности с нью-йоркским. Он отметил, что впереди у городских властей еще больше амбициозных планов относительно развития метрополитена.
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