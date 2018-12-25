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12:52

10 проектов новых станций метро появилось в Москве за 2018 год

город транспорт строительство

12:52

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Фото: stroi.mos.ru

В текущем году Москомархитектура согласовала 10 проектов новых станций столичного метрополитена. Восемь проектов – это станции Большой кольцевой линии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Они интересные, индивидуальные и отражают наше время. Вполне естественно, что их много – темпы строительства метрополитена у нас очень высокие. Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, Большая кольцевая линия после всех работ станет самой длинной кольцевой веткой в мире", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Как отмечается, среди согласованных станций – "Рубцовская", "Проспект Вернадского", "Аминьевское шоссе", "Авиамоторная", "Шереметьевская", "Мневники", "Улица Народного Ополчения" и "Воронцовская".

Кроме того, согласовали проект нового вестибюля станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии и проект станции "Косино" Некрасовской линии.

Замкнуть Большую кольцевую линию планируют через три-четыре года. Всего на новой ветке будет 31 станция. Проект предусматривает 21 пересадку, в том числе на Московское центральное кольцо. Пассажиры смогут существенно сократить свое время в пути: больше не придется доезжать до центра города, чтобы перейти на соседние линии метро.

В декабре Сергей Собянин заявил, что московское метро сравняется по протяженности с нью-йоркским. Он отметил, что впереди у городских властей еще больше амбициозных планов относительно развития метрополитена.

город транспорт строительство

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