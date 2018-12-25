10 проектов новых станций метро появилось в Москве за 2018 год

В текущем году Москомархитектура согласовала 10 проектов новых станций столичного метрополитена. Восемь проектов – это станции Большой кольцевой линии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Они интересные, индивидуальные и отражают наше время. Вполне естественно, что их много – темпы строительства метрополитена у нас очень высокие. Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, Большая кольцевая линия после всех работ станет самой длинной кольцевой веткой в мире", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Как отмечается, среди согласованных станций – "Рубцовская", "Проспект Вернадского", "Аминьевское шоссе", "Авиамоторная", "Шереметьевская", "Мневники", "Улица Народного Ополчения" и "Воронцовская".
Кроме того, согласовали проект нового вестибюля станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии и проект станции "Косино" Некрасовской линии.
Замкнуть Большую кольцевую линию планируют через три-четыре года. Всего на новой ветке будет 31 станция. Проект предусматривает 21 пересадку, в том числе на Московское центральное кольцо. Пассажиры смогут существенно сократить свое время в пути: больше не придется доезжать до центра города, чтобы перейти на соседние линии метро.
В декабре Сергей Собянин заявил, что московское метро сравняется по протяженности с нью-йоркским. Он отметил, что впереди у городских властей еще больше амбициозных планов относительно развития метрополитена.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.