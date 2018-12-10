Московское метро сравняется по протяженности с нью-йоркским – Собянин

10 декабря 2018, 19:15
портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин заявил, что московское метро сравняется по протяженности с метро Нью-Йорка, передает Агентство "Москва".
"В совокупности наземного и подземного метро должно стать примерно столько же, сколько и в Нью-Йорке – около 1 тысячи километров", – рассказал мэр на встрече с компаниями–членами Ассоциации европейского бизнеса.
Он отметил, что впереди у городских властей еще больше амбициозных планов относительно развития метрополитена.
Ранее мэр сообщил, что Большая кольцевая линия метро, которая откроется полностью к 2023 году, обгонит по протяженности пекинскую и станет самой длинной в мире кольцевой веткой. Длина БКЛ составит 69 километров, кольцевая в Пекине окажется короче на 12 километров. До конца 2018 года откроется станция "Савеловская" БКЛ.
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