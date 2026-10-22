Около 650 тысяч луковичных растений высадят в парках Москвы к весне

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

К весне 2027 года в парках Москвы высадят около 650 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других видов растений. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Подготовка к весеннему сезону в парках, подведомственных столичному департаменту культуры, началась еще осенью. Специалисты уже высаживают тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари и другие луковичные растения. Параллельно садовники готовят многолетники к холодам: обрезают стебли, укрывают их и переносят теплолюбивые растения из цветников в оранжереи.

"Общая площадь цветников составит более 25 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты подготавливают клумбы к холодам и будущему весеннему сезону. В апреле – мае гости смогут наблюдать за цветением в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", в парках "Сокольники", "Фили" и других", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Часть сезонных работ уже завершена. В Лианозовском парке и усадьбе Алтуфьево специалисты высадили более 27 тысяч луковиц тюльпанов сорта "триумф" лилового, желтого и белого цветов. В зоне отдыха "Покровский берег" высадят 900 тюльпанов сорта "нью санта". Специалисты проведут подкормку теплолюбивых многолетников и обустроят для них специальные укрытия. Осенью, после первых легких заморозков, также выполнят обрезку многолетних цветов.

Посадки луковичных также пройдут в усадьбе Кусково, где площадь клумб составляет более 4,7 тысячи квадратных метров. Сейчас в дворцовом партере растут колхикум осенний, крокус весенний, белоснежная и кудреватая лилии, нарцисс поэтический, птицемлечник зонтичный, рябчик императорский и тюльпаны разных сроков цветения, а около Голландского домика – восточные гиацинты девяти расцветок – от оранжевой и красной до синей и малиновой.

В музее-заповеднике "Коломенское" на площади более двух тысяч квадратных метров уже высажено более 140 тысяч луковиц, а в усадьбе Измайлово – еще более семи тысяч на площади 105,7 квадратного метра. Среди них – классические Дарвиновы гибриды и тюльпаны "триумф", а также более редкие классы – лилиецветные, бахромчатые и махровые.

В музее-заповеднике "Царицыно" на комбинированных цветниках общей площадью более 11 тысяч квадратных метров высадят около 150 тысяч луковиц тюльпанов и более 20 тысяч мелколуковичных растений, таких как сциллы, хионодоксы, гиацинты, мускари и другие.

В парке "Северное Тушино" планируется высадить 11 900 луковиц: 3 500 – в самом парке и еще 8 400 – на берегу Захарковского залива у Музея истории ВМФ России. В Терлецком лесопарке и парке у прудов "Радуга" работы в цветниках идут круглый год. Весной здесь вырастут более 50 тысяч луковичных, среди которых пионовидные тюльпаны.

В усадьбе Воронцово к весне планируется высадить более 31 тысячи луковичных растений на площади двух тысяч квадратных метров. Здесь появится семь видов тюльпанов, а также коллекция ранних многолетников, например пушкинии, хионодоксы, крокусы, нарциссы, мускари, сциллы, подснежники и рябчики.

Парк "Фили" украсят 35 тысячами тюльпанов на двух цветниках. У главного входа разобьют клумбу площадью более 400 квадратных метров, оформленную в виде сердец. Для нее подобрали растения красных, розовых и белых цветов.

В парке "Сокольники" весной зацветет более 22 тысяч тюльпанов в большом розарии. Центральную дорогу традиционно оформят малиновыми бахромчатыми тюльпанами, Золотой сад – желтыми и оранжевыми, Синий сад – синими и белыми.

Одним из главных украшений розария является коллекция сортов старинных высокорослых георгинов, выведенных в 1950–1970-х годах. После первых заморозков их клубни уберут на хранение. На зимовку также уберут кактусы, пальмы и агавы. В октябре в парке специалисты обрежут 10 тысяч кустов роз, а в ноябре их укроют специальными футлярами.

В Измайловском парке планируется высадить более шести тысяч луковиц тюльпанов и нарциссов в четырех цветниках. В парке "Ходынское поле" осенью обрежут 300 кустов роз. К весне здесь высадят 33 тысячи луковичных – 18 тысяч тюльпанов сорта "карнавал де рио", 12 тысяч нарциссов сорта "эрличир" и три тысячи гиацинтов сорта "шоу мастер", а на холмах появятся крокусы, сциллы и мускари.

В саду "Эрмитаж" весной распустятся около 11 тысяч тюльпанов разных цветов: темно-розового ("флеминг маргарита"), белого ("антарктида"), ярко-желтого ("нови сан") и красного ("авеню").

Более 78 тысяч луковиц тюльпанов посадят в природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Москворецкий", ландшафтных заказниках "Теплый Стан" и "Тропаревский", а также в Серебряном бору.

Высадку луковичных растений по всему городу планируется провести в конце октября – начале ноября. Сейчас специалисты готовят цветники к зиме, чтобы уже вскоре после схода снега парки Москвы снова расцвели.

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