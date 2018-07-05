Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией в мире. Об этом заявил Сергей Собянин с своем микроблоге Twitter.

Мэр назвал Большую кольцевую линию "крупнейшим мировым проектом в области метростроения". По словам Собянина, она будет самой протяженной кольцевой линией в мире: ее длина составит 69 километров против 57-километровой линии в Пекине.

Большая кольцевая линия #мосметро - крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 июля 2018 г.



Кроме того, "БКЛ сделает районы Москвы ближе, дорогу короче, разгрузит для всех центральную часть метро", отметил мэр. По словам Собянина, после присоединения к БКЛ новых радиусов метро станет еще доступнее.