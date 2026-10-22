Эксперты "Перезвони сам" рассказали о безопасном использовании Пушкинской карты

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Мошенники начали похищать средства у держателей Пушкинской карты. О новой схеме предупредили эксперты проекта "Перезвони сам", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Преступники ищут подростков в социальных сетях и мессенджерах. В переписке они обещают быстрое получение наличных, а затем убеждают сообщить номер карты, срок ее действия, CVV-код и СМС-коды.

После получения сведений мошенники за несколько минут списывают весь баланс, перестают выходить на связь и блокируют номер телефона.

"Мошенники не взламывают карту, а обманом убеждают держателя отдать сведения. Они играют на естественном желании подростка получить живые деньги здесь и сейчас", – рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина.

По ее словам, передав данные, человек сам открывает доступ к счету. Деньги списывают мгновенно, вернуть их практически невозможно, а следы уничтожают за несколько минут.

Шилина добавила, что юный держатель может не знать: Пушкинская карта – не обычная банковская, у нее строгие ограничения и наличные снимать запрещено.

В проекте подчеркнули, что если кто-то предлагает обналичить, вывести или конвертировать деньги с Пушкинской карты, речь идет о мошенничестве. Эти средства выделяют из федерального бюджета, и потратить их можно только на билеты в официально зарегистрированные учреждения культуры.

Помимо финансовых потерь, держателя ждут риски правового характера, отметили эксперты. Если человек передает персональные данные посторонним или пытается незаконно обналичить бюджетные деньги, это могут расценить как соучастие в мошенничестве. Также банк может заблокировать карту, а ее владельца – исключить из программы.

В проекте советуют игнорировать любые предложения обналичить карту. Подросткам рекомендуют обсуждать финансовые предложения из интернета со взрослыми, а родителям – регулярно напоминать детям о базовых правилах финансовой безопасности.

Если средства все же были списаны, нужно заблокировать карту через приложение "Почта Банк онлайн" или по телефону горячей линии: 8 (800) 100⁠-13⁠-00, а затем обратиться в полицию по номеру: 102 или 112.

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