В МВД призвали россиян не переводить полную предоплату за онлайн-покупки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совершать онлайн-покупки необходимо только на проверенных площадках. При этом не следует переводить полную предоплату незнакомым людям, даже если они присылают документы и предлагают скидки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Сервисы, которые занимаются онлайн-торговлей, уделяют большое внимание вопросам безопасности. Поэтому мошенники пытаются увести потенциальную жертву с онлайн-площадки в мессенджер, где обманом будут либо выманивать деньги, либо узнать данные банковской карты, уточнили в ведомстве.

Перед оплатой покупки важно проверить адрес сайта. Он должен быть корректным и не содержать лишних символов, букв или доменов, которые могут указывать на фишинговый ресурс.

В МВД также посоветовали установить на банковскую карту лимит и подключить уведомления о проводимых транзакциях. Карту лучше пополнять непосредственно перед покупкой. По возможности стоит отказаться от бесплатных открытых сетей Wi-Fi, так как они могут быть уязвимы для перехвата данных. Если такой возможности нет, лучше активировать приватный режим.

Кроме того, в министерстве рекомендуют не вводить PIN-код, если его запрашивает сайт, на котором совершаются покупки. Запрос такой информации является признаком мошенничества.

Другими признаками обмана в интернет-магазинах являются:

низкая цена;

отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара;

отсутствие контактной информации и сведений о продавце;

подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта;

неточности или несоответствия в описании товаров;

излишняя настойчивость продавцов и менеджеров.

Ранее в МВД уточнили, что поступление каждый день десятков подозрительных сообщений может говорить о том, что номер телефона попал в мошеннические базы. При этом сообщения могут приходить от разных группировок – злоумышленники покупают готовые базы контактов и используют их для обзвона и отправки сообщений.