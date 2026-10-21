Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Москва 24

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Оба аэропорта восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.

Временные ограничения на полеты объявляли во Внуково в ночь на 21 октября. Ближе к утру меры безопасности распространились и на Домодедово. Авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Кроме того, минувшей ночью аналогичные ограничения вводились и в аэропорту Шереметьево. Спустя некоторое время данные меры также были отменены.