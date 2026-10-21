21 октября, 07:53Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Домодедово
Фото: Москва 24
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Оба аэропорта восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.
Временные ограничения на полеты объявляли во Внуково в ночь на 21 октября. Ближе к утру меры безопасности распространились и на Домодедово. Авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Кроме того, минувшей ночью аналогичные ограничения вводились и в аэропорту Шереметьево. Спустя некоторое время данные меры также были отменены.
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