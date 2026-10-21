Домодедово перешел к работе по согласованию с соответствующими органами

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Сейчас в районе авиагавани действуют временные ограничения на использование воздушного пространства.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов на фоне изменений.

Ранее аналогичные временные ограничения вводились в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Позже меры во второй авиагавани были отменены. Сейчас там восстанавливается график полетов.