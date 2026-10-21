Россияне могут столкнуться с фишингом после взломов PlayStation 5

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Мошенники могут переключиться на фишинговые атаки и рассылку вредоносного программного обеспечения на фоне взломов прошивок игровых консолей PlayStation 5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по разработке ПО в сфере информационной безопасности.

Неизвестный взломал актуальную прошивку PlayStation 5. Такая версия программного обеспечения, в частности, нужна для запуска предстоящего релиза игры GTA VI. Корпорация Sony в ответ на подобные инциденты уже блокировала взломанные консоли.

Прецедентом мошенники воспользовались сразу: они массово забирают аккаунты владельцев консолей и выставляют их на продажу. Россиянам в компании советуют быть готовыми к попыткам такого угона.

Ажиотаж вокруг взломов злоумышленники уже используют в своих схемах, отметил эксперт по информационной безопасности Дмитрий Овчинников.

"Маскируют вирусы под разного рода системы обхода защиты, кастомные прошивки и патчи для PS5", – сказал он.

Ранее россиянам также назвали опасность взлома аккаунта на "Госуслугах". В частности, злоумышленники способны оформить от имени жертвы кредит или микрозайм, а также продать ее персональные данные.

Гражданам нельзя сообщать коды из СМС или приложений, даже если незнакомцы утверждают о взломе или необходимости "срочно защитить аккаунт".