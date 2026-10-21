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21 октября, 07:34

Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина погибла в результате пожара в квартире жилого дома на улице Уральской в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Возгорание произошло вечером 20 октября. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело женщины 1988 года рождения. Преображенская межрайонная прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее пожар вспыхнул в здании автосервиса, расположенного по адресу Лианозовский проезд, дом 8. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По информации МЧС России, в помещении загорелось оборудование.

Спустя время специалисты локализовали пожар, а затем ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали. Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.

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