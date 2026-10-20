Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы локализован

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Пожар в автосервисе в районе Лианозово на северо-востоке Москвы локализован, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло по адресу Лианозовский проезд, дом 8. Свидетели рассказывали, что из постройки валил черный густой дым. По данным СМИ, площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В столичном главке МЧС, в свою очередь, отметили, что в помещении горит оборудование. Для тушения пожара принимаются все необходимые меры.

