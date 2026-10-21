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02:18

Транспорт

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения уже вводились во Внуково вечером 20 октября. Аэропорт также обслуживал рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Спустя некоторое время меры отменили.

Данные меры безопасности были введены на фоне угрозы БПЛА. Силы ПВО уничтожили вечером три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В Госдуме предложили бесплатно уведомлять пассажиров об изменениях в расписании рейсов

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