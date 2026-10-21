Певец Akmal' урегулировал конфликт с автором песни "По полюшку" Натальей Лапиной

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Певец Akmal' (настоящее имя – Акмаль Ходжаниязов. – Прим. ред.) сообщил, что разногласия с автором песни "По полюшку" Натальей Лапиной удалось уладить. Об этом артист рассказал изданию Super.

Исполнитель спел "По полюшку" для поклонников, однако отметил, что у него есть судебный спор с автором композиции. Лапина подала иск и публично обвинила певца в мошенничестве. Сам Ходжаниязов назвал произошедшее недопониманием.

"Я созвонился с Натальей, потому что хотел разобраться в причине ее иска и не был в курсе, что ей не выплачивают положенное авторское вознаграждение за эту песню", – сказал он.

Артист пояснил, что трек выпускался на лейбле, с которым он не сотрудничает с 2024 года. Он также принес извинения за публичное высказывание в адрес женщины, которое, по его словам, не должно было звучать.

"Мы разобрались с ситуацией, смогли договориться", – добавил Akmal'.

Певец не исключил, что в ближайшее время "По полюшку" вновь можно будет услышать в его исполнении.

Лапина, в частности, обратилась в суд из-за использования ремикса песни "По полюшку". Соглашение от 24 января 2022 года гласит, что артистке принадлежат 75% исключительных прав на произведение, а Akmal' – оставшиеся 25%. По утверждению истца, певец, несмотря на такое распределение прав, передал компании "ЭЙС МЬЮЗИК" исключительную лицензию на использование песни без разрешения Лапиной.

Права впоследствии перешли к Warner Music, однако ремикс продолжал распространяться на цифровых площадках. Лапина требовала расторжения соглашения, запрета на использование трека без ее согласия и взыскания с ответчиков 600 тысяч рублей.

