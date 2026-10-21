21 октября, 16:11Шоу-бизнес
Певец Akmal' урегулировал конфликт с автором песни "По полюшку" Натальей Лапиной
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Певец Akmal' (настоящее имя – Акмаль Ходжаниязов. – Прим. ред.) сообщил, что разногласия с автором песни "По полюшку" Натальей Лапиной удалось уладить. Об этом артист рассказал изданию Super.
Исполнитель спел "По полюшку" для поклонников, однако отметил, что у него есть судебный спор с автором композиции. Лапина подала иск и публично обвинила певца в мошенничестве. Сам Ходжаниязов назвал произошедшее недопониманием.
"Я созвонился с Натальей, потому что хотел разобраться в причине ее иска и не был в курсе, что ей не выплачивают положенное авторское вознаграждение за эту песню", – сказал он.
Артист пояснил, что трек выпускался на лейбле, с которым он не сотрудничает с 2024 года. Он также принес извинения за публичное высказывание в адрес женщины, которое, по его словам, не должно было звучать.
"Мы разобрались с ситуацией, смогли договориться", – добавил Akmal'.
Певец не исключил, что в ближайшее время "По полюшку" вновь можно будет услышать в его исполнении.
Лапина, в частности, обратилась в суд из-за использования ремикса песни "По полюшку". Соглашение от 24 января 2022 года гласит, что артистке принадлежат 75% исключительных прав на произведение, а Akmal' – оставшиеся 25%. По утверждению истца, певец, несмотря на такое распределение прав, передал компании "ЭЙС МЬЮЗИК" исключительную лицензию на использование песни без разрешения Лапиной.
Права впоследствии перешли к Warner Music, однако ремикс продолжал распространяться на цифровых площадках. Лапина требовала расторжения соглашения, запрета на использование трека без ее согласия и взыскания с ответчиков 600 тысяч рублей.