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21 октября, 09:22

Общество

Столичные врачи спасли легкое пациента с помощью "бронхиального ножа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Хирурги НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сохранили легкое 28-летнему пациенту, которому грозило удаление части органа. Специалисты применили собственную запатентованную разработку – "бронхиальный нож". Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Мужчина обратился в столичную клинику после того, как в местной поликлинике ему диагностировали карциноид правого легкого – опухоль, возникшую из-за генетических изменений в клетках. Начиная с 2024 года он систематически болел пневмониями и страдал от одышки и кашля, которые появлялись даже после простых физических нагрузок.

Врачи иссекли новообразование, однако позднее диагностическая проверка выявила воспалительный процесс в зоне вмешательства. Развилось рубцовое стенозирование, преградившее дорогу воздушным массам в нижнюю легочную долю. Из-за слишком узкого пространства обычные инструменты не позволяли вернуть проходимость. К тому моменту нижняя часть легкого уже не работала, а мужчина страдал от кашля с кровяными выделениями.

На консилиуме специалисты решили провести эндоскопическое лечение, которое позволило избежать удаления доли. Инструмент вводят через бронхоскоп – тонкую гибкую трубку с камерой, которую проводят через рот в дыхательные пути. Медик видит на экране участок сужения и с помощью "бронхиального ножа" воздействует на рубцовую ткань методом электрокоагуляции, то есть под действием высокочастотного тока.

Технология позволяет рассечь и удалить ткани, мешающие прохождению воздуха, и тем самым расширить суженный участок бронха. Она также дает возможность удалять некоторые опухоли и полипы, рассекать рубцы или спайки без открытой операции и разрезов грудной клетки.

Опыт использования "бронхиального ножа" специалисты института передают коллегам из других регионов России. В настоящее время инструмент применяется в медучреждениях Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Нальчика, а также в Дагестане.

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