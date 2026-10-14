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14 октября, 09:38

Общество

Московские врачи спасли упавшего с питбайка 9-летнего мальчика

Фото: MAX/"Московская медицина"

В Москве врачи спасли упавшего с питбайка 9-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы в MAX.

Бригада скорой помощи доставила ребенка в Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка". У него диагностировали открытый перелом правого плеча и полный разрыв плечевой артерии.

"Счет шел на минуты. Сначала хирург восстановил поврежденную артерию, затем травматологи зафиксировали перелом, чтобы защитить сосуд и восстановить целостность кости", – отметили в ведомстве.

Руку мальчика удалось сохранить. После нескольких месяцев реабилитации он снова может свободно ею пользоваться.

Помимо того, в департаменте напомнили о правилах безопасности при катании на питбайках: кататься разрешено только в безопасных местах, детей нельзя оставлять без присмотра, а также им следует носить шлем и экипировку.

Ранее врачи Российской детской клинической больницы удалили подростку из Карачаево-Черкесии крупную опухоль позвоночника. После операции мальчик, который ранее потерял способность двигать ногами, смог сделать первые шаги с поддержкой отца. Обследование выявило шванному – доброкачественное новообразование, развивающееся из клеток оболочки нерва.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Через несколько суток у подростка появились первые движения пальцев ног, а спустя несколько недель он смог пройти по коридору отделения.

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