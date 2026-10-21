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21 октября, 10:08

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Роскачество: магазины с выручкой до 5 млн рублей могут законно требовать оплату наличными

В Роскачестве рассказали, в каких случаях магазин может законно требовать оплату наличными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Небольшие магазины, мастерские и микропредприятия с годовой выручкой до 5 миллионов рублей вправе не устанавливать терминалы для безналичной оплаты и могут законно работать только с наличными. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Согласно действующему законодательству, организации с годовой выручкой более 20 миллионов рублей обязаны давать покупателям возможность платить безналичным способом, пояснили эксперты. Если у бизнеса несколько точек, на объектах с годовой выручкой до 5 миллионов рублей терминал устанавливать не обязательно.

Фискальный чек исполнитель должен выдавать при любой форме оплаты в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ".

Соглашаться на оплату наличными можно лишь при условии, что продавец выдает чек: он подтверждает покупку и упрощает возврат или обмен товара. Если продавец ссылается на сломанный терминал, эксперты рекомендуют предложить альтернативу, например оплату с помощью QR-кода.

Ранее специалисты рассказывали, что покупателю могут предложить предъявить паспорт при возврате товара и само по себе такое требование не считается нарушением закона. В частности, при выдаче денег наличными кассиру нужно убедиться, что средства получает именно тот человек, которому они предназначены.

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