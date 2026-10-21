Москвичей предупредили о возможных перекрытиях движения в ЦАО и ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Локальные перекрытия движения возможны во второй половине дня 21 октября в Центральном административном округе (ЦАО) и Юго-Западном административном округе (ЮЗАО). Об этом сообщает столичный Дептранс.

Для поездок в эти районы рекомендуется выбирать метро – это поможет сэкономить время в пути. Автомобилистам советуют заранее продумать маршрут и закладывать дополнительное время на дорогу.

По возможности стоит отказаться от поездок в часы разъезда – с 17:00 до 20:00. За дорожной обстановкой рекомендуется следить в навигаторе.

Ранее сообщалось, что в пяти округах Москвы скорректируют восемь маршрутов наземного транспорта с 24 октября. В частности, маршрут № 403 станет магистральным и получит номер № м43. Он свяжет север и северо-запад Москвы. При этом трасса следования не изменится, а электробусы станут ходить чаще.