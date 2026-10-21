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21 октября, 09:58

Происшествия

ФСБ задержала наемника из Германии, служившего в ВСУ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданина Германии, который был действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, наемник в 2016–2018 годах служил снайпером в одном из структурных подразделений сил территориальной обороны ВСУ на украинской территории. В составе этого подразделения были подданные Великобритании.

"В ноябре 2025 года наемник с целью заработка вновь прибыл на территорию Украины, заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ сроком на три года", – сообщили в ФСБ.

Однако, не получив обещанного денежного вознаграждения, иностранец дезертировал, добавили в ведомстве.

Вместе с тем выяснилось, что в 2004–2010 годах задержанный принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана в составе немецкого контингента. С 2006 по 2008 год он был участником в вооруженном конфликте в Сомали, а с 2008-го по 2010-й находился в Сирии в качестве наемника.

В настоящий момент российские правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье УК РФ 359 "Наемничество". Представители ФСБ также напомнили, что все лица, которые согласились оказывать содействия противнику, будут привлекаться к уголовной ответственности согласно российскому законодательству.

Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что число иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, может приближаться к 30 тысячам человек. При этом через украинские военные формирования прошли более 20 тысяч иностранных наемников.

По словам дипломата, Москве известны предполагаемое число наемников, страны их происхождения и подразделения, в которых они служат.

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