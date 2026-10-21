В Туве на год закрыли охотничье угодье после обнаружения трихинеллеза в мясе медведя

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Карантин установили на территории "Беш-Даг" охотничьего угодья в Пий-Хемском районе Тувы после того, как в мясе добытого медведя нашли возбудителя трихинеллеза. Ограничительные меры будут действовать в течение года, сообщили в региональной службе ветеринарии.

Решение о введении карантина приняли 20 октября. Уточняется, что заражение выявили во время исследования мяса животного.

Ветеринары предупредили, что личинки трихинелл могут сохраняться даже после заморозки, копчения или соления. Поэтому охотникам рекомендуют перед употреблением добычи отправлять образцы мяса на лабораторную проверку.

Помимо этого, специалисты призвали не приобретать мясную продукцию без ветеринарных документов и в местах, не предназначенных для торговли.

Ранее в Можайском округе Подмосковья ввели карантин из-за заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Очагами признали две фермы, а ограничения распространили на населенные пункты в радиусе 13 километров. Там запрещены перемещение невакцинированных животных и массовые мероприятия с их участием. Карантин будет действовать до официального решения об отмене.