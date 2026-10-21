В Новосибирске мужчина избил жену с ребенком на руках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Новосибирске задержали мужчину, который в подъезде жилого дома избил свою жену, державшую на руках маленького ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по региону.

Инцидент произошел в Кировском районе города. В интернете распространяется видео с камеры видеонаблюдения, на кадрах которого видно, как мужчина наносит удары женщине с младенцем на руках.

В полиции уточнили, что пострадавшая подала заявление на супруга. Мужчину доставили в отдел сотрудники Росгвардии. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Он находится в отделе внутренних дел, правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законом.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 21-летнюю девушку и ее несовершеннолетних знакомых, которых подозревают в избиении прохожего. По данным МВД, мужчина сделал женщинам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, замечание. После этого девушки избили оппонента.