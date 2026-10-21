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21 октября, 11:04

Происшествия

Мужчина пытался присвоить московскую квартиру с помощью двойника умершей хозяйки

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, который пытался завладеть квартирой умершей пенсионерки на проспекте Мира при помощи ее двойника. Об этом сообщили в столичном управлении МВД РФ.

По данным правоохранителей, фигурант узнал о смерти соседки и нанял похожую на нее женщину. Последняя помогла ему снять 2 миллиона рублей со счета покойной. Затем злоумышленники подали фальшивые документы на приватизацию квартиры.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 158 УК РФ ("Кража"), а также статьям 30 и 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Подозреваемого задержали в подмосковном Раменском. При обыске у него нашли ноутбуки, телефоны и наличные. Мужчина заключен под стражу. Его сообщница успела покинуть Россию. Полиция принимает меры для ее задержания.

Ранее в Твери правоохранители пресекли деятельность узла связи, через который действовали дистанционные мошенники. Выяснилось, что в квартире на улице Склизкова 18-летняя девушка из Читы арендовала жилье и организовала мини-станцию для обзвона россиян. Она установила сим-бокс на 300 сим-карт, обеспечивала бесперебойную работу оборудования и отчитывалась перед кураторами через Сеть.

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