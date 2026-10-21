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21 октября, 11:21

Общество

Ветеран ВОВ Дмитрий Колодезный скончался в Воронеже на 100-м году жизни

Фото: MAX/"Сергей Петрин"

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Воронежа Дмитрий Колодезный скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин.

"Выражаю соболезнования родным и близким", – написал Петрин в своем канале в MAX.

Колодезный родился 12 ноября 1926 года в Калачеевском районе Воронежской области. В 1943 году его призвали к строевой службе на Дальнем Востоке, где он служил до 15 ноября 1950 в звании старший сержант. Участвовал в боях с японцами.

После службы в 1950 году вернулся в город Калач Воронежской области. Работал в местной районной больнице водителем скорой помощи. В 1970-х годах продолжил работу водителем в колхозе. В 2009 году переехал в город Воронеж.

За участие в Великой Отечественной войне награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Японией", юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.

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