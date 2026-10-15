Ветеран ВОВ Михаил Степанов скончался в Курской области

Фото: MAX/"Александр Хинштейн"

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тимского района Курской области Михаил Степанов скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Губернатор уточнил, что Степанов был последним фронтовиком муниципалитета. На войну он пошел совсем молодым.

"Пусть воевал он недолго, но каждую минуту на передовой отдавал себя без остатка и до конца", – написал Хинштейн.

На фронт Степанов ушел в 1944 году после окончания школы. Служил в пехоте 1-го Украинского фронта, а также принимал участие в освобождении польских городов

В ходе боевых действий в районе Судетских Альп Степанов был тяжело ранен, однако после лечения принял решение вернуться в строй. Он награжден Орденом Отечественной войны I степени, а также медалями "За отвагу" и "За освобождение Праги".

